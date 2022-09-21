Кутепов назвал громадную разницу в зарплате между «Спартаком» и «Торпедо»

Экс-защитник московского «Спартака» Илья Кутепов, ныне выступающий за столичное «Торпедо», рассказал о своей текущей заработной плате.

«В 10 раз меньше зарабатываю. Деньги не являются первостепенным моментом. Главное, что обсуждали, это игровая практика. Так что все прошло очень быстро», - приводит слова 29-летнего футболиста «Чемпионат».

Минувшим летом Кутепов подписал с «автозаводцами» краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2023 года.

В текущем сезоне защитник сыграл пять матчей в РПЛ, не отметившись голевыми действиями. После десяти туров «Торпедо» занимает последнее место.