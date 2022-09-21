Кутепов рассказал, сколько лет продлится его карьера

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о своих дальнейших планах. По словам игрока, он пока не задумывается о завершении карьеры.

«Хочется играть как можно дольше, но мне не 18 лет. Надеюсь, мой режим и стиль жизни вне поля позволят мне играть по максимуму - минимум пять лет», - передает слова 29-летнего футболиста «Чемпионат».

Кутепов пополнил ряды московского коллектива летом прошлого года. В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в пяти поединках за «Торпедо», в которых не отметился результативными действиями.

После десяти туров «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу РПЛ.