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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов рассказал, сколько лет продлится его карьера

 
21 Сентября 2022 • 09:51 Комментировать

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о своих дальнейших планах. По словам игрока, он пока не задумывается о завершении карьеры.

«Хочется играть как можно дольше, но мне не 18 лет. Надеюсь, мой режим и стиль жизни вне поля позволят мне играть по максимуму - минимум пять лет», - передает слова 29-летнего футболиста «Чемпионат».

Кутепов пополнил ряды московского коллектива летом прошлого года. В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в пяти поединках за «Торпедо», в которых не отметился результативными действиями.

После десяти туров «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Кутепов
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