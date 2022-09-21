Гбане сравнил «Зенит» с «ПСЖ» и «Баварией»

Хавбек Роман Мори Гбане, который выступает в Российской премьер-лиге за подмосковные «Химки», поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита».

«Зенит» выглядит самой сильной командой, похожая ситуация и в Бундеслиге, где «Бавария» постоянно выигрывает. В Лиге 1 с ПСЖ такая же история. В этом нет ничего страшного», - приводит слова легионера издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 26 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.