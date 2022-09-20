Кобелев не верит в то, что апелляция российской стороны может что-либо изменить

Главной футбольной новостью дня стало решение УЕФА «прокатить» сборную России мимо квалификации к чемпионату Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября. Бывший футболист и наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что российские футбольные власти должны подать апелляцию на это решение, но он не верит в эффективность затеи, считая, что она не приведет к каким-либо переменам.

- Как исключили нашу сборную из стыковых матчей чемпионата мира-2022, я сразу сказал, что мы мимо на два цикла, а это на четыре года. Ничего нового в этом для меня нет, - цитирует слова Кобелева Metaratings.ru.