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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев не верит в то, что апелляция российской стороны может что-либо изменить

 
20 Сентября 2022 • 23:54 Комментировать

Главной футбольной новостью дня стало решение УЕФА «прокатить» сборную России мимо квалификации к чемпионату Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября. Бывший футболист и наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что российские футбольные власти должны подать апелляцию на это решение, но он не верит в эффективность затеи, считая, что она не приведет к каким-либо переменам.

- Как исключили нашу сборную из стыковых матчей чемпионата мира-2022, я сразу сказал, что мы мимо на два цикла, а это на четыре года. Ничего нового в этом для меня нет, - цитирует слова Кобелева Metaratings.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России УЕФА Андрей Кобелев
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