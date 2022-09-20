Стало известно, какую зарплату Дзюба мог получать в «Рубине»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о том, какую зарплату в казанском клубе мог получать форвард Артём Дзюба. На протяжении определенного промежутка времени он поддерживал форму в стане казанцев, после чего подписал контракт с турецким «Адана Демирспор».

«Потолок зарплат для новичков? 1.5 миллиона рублей в месяц – верхняя планка, и это только у ограниченного количества футболистов. В очередной раз отмечу, что у нас нет премиальных», - приводит слова Олега Яровинского Metaratings.

«Если бы пришел Дзюба, вышел бы он за рамки потолка? На момент, когда бы он к нам пришел, за наши рамки Дзюба не выходил бы. Мы должны уважать и соблюдать регламент. Возможно, мы бы решили вопрос с бонусной частью в случае выхода в РПЛ», - отметил спортивный директор казанского коллектива.