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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, какую зарплату Дзюба мог получать в «Рубине»

 
20 Сентября 2022 • 23:23 Комментировать (1)

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о том, какую зарплату в казанском клубе мог получать форвард Артём Дзюба. На протяжении определенного промежутка времени он поддерживал форму в стане казанцев, после чего подписал контракт с турецким «Адана Демирспор».

«Потолок зарплат для новичков? 1.5 миллиона рублей в месяц – верхняя планка, и это только у ограниченного количества футболистов. В очередной раз отмечу, что у нас нет премиальных», - приводит слова Олега Яровинского Metaratings.

«Если бы пришел Дзюба, вышел бы он за рамки потолка? На момент, когда бы он к нам пришел, за наши рамки Дзюба не выходил бы. Мы должны уважать и соблюдать регламент. Возможно, мы бы решили вопрос с бонусной частью в случае выхода в РПЛ», - отметил спортивный директор казанского коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Артём Дзюба Олег Яровинский Адана Демирспор
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Комментарии (1)
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wild cat
20 Сентября 2022 в 23:33
ай..для старава льва малавата будит..)) на ликарства болшы уйдёт...))
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