Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов поражён недопуском российской сборной на Евро-2024

 
20 Сентября 2022 • 22:29 Комментировать

Лучший футболист России в 1996 году, Андрей Тихонов, шокирован тем, что российскую сборную не допустили к участию в квалификации к чемпионату Европы. Он считает подобный подход «кощунством», но не удивлен, потому что войну российскому спорту объявили не сейчас, а еще после 2014 года - вспомните все скандалы накануне Олимпийских игр в Рио в 2016, дело Родченкова и так далее.

- Я, конечно, считаю это кощунством. Любой человек так скажет. Сейчас такое происходит во всех видах спорта, так что удивляться нечему. Здесь можно только смириться. Это является исключительно политическим решением, - цитирует слова Тихонова «РБ Спорт».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Тихонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
23:23 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какую зарплату Дзюба мог получать в «Рубине» 1
23:19 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что ЦСКА сможет компенсировать потерю Дивеева
22:29 · Россия. Премьер-лига
Тихонов поражён недопуском российской сборной на Евро-2024
21:45 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Лучше играть с Киргизией, чем не играть вообще»
20:51 · Россия. Премьер-лига
​Оленев рассказал о своих задачах на должности гендиректора «Химок»
20:43 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» представили генерального директора официально
20:34 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о ситуации Бакаева и Кругового в «Зените»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Карпин отреагировал на решение Сазонова выступать за сборную Грузии
19:51 · Россия. Премьер-лига
Чалов заявил, что с Киргизией нужно сыграть в удовольствие 1
19:34 · Россия. Премьер-лига
Маркао рассказал, что в Бразилии не следят за Малкомом и Клаудиньо
19:22 · Россия. Премьер-лига
Пименов — об отстранении сборной России от Евро-2024: Это было ожидаемо
19:09 · Россия. Премьер-лига
Ещенко — о решении УЕФА по сборной России: «Это печально»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Интрига в РПЛ ещё жива
18:45 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев — об отстранении сборной России: «Это было ожидаемо»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Захарян высказался после отъезда из сборной России
Все новости
Рекомендуем