Тихонов поражён недопуском российской сборной на Евро-2024

Лучший футболист России в 1996 году, Андрей Тихонов, шокирован тем, что российскую сборную не допустили к участию в квалификации к чемпионату Европы. Он считает подобный подход «кощунством», но не удивлен, потому что войну российскому спорту объявили не сейчас, а еще после 2014 года - вспомните все скандалы накануне Олимпийских игр в Рио в 2016, дело Родченкова и так далее.

- Я, конечно, считаю это кощунством. Любой человек так скажет. Сейчас такое происходит во всех видах спорта, так что удивляться нечему. Здесь можно только смириться. Это является исключительно политическим решением, - цитирует слова Тихонова «РБ Спорт».