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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Лучше играть с Киргизией, чем не играть вообще»

 
20 Сентября 2022 • 21:45 Комментировать

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о проведении товарищеского матча сборной России против Киргизии.

«Лучше играть с Киргизией, чем не играть вообще. Неважно, кто будет соперником в этих товарищеских матчах — «Спартак» или «Зенит», — заявил Игнатьев RT.

Тренер отметил, что нужно продолжать выделять тех игроков, которые будут стремиться попасть в состав сборной, им необходимо объяснить то, что сборная существует сейчас, а не когда будет снят бан.

Напомним, товарищеский матч сборной России со сборной Киргизии должен состояться 24 сентября. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться по ТВ-правам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сборная России Борис Игнатьев сборная киргизии
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