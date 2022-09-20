Игнатьев: «Лучше играть с Киргизией, чем не играть вообще»

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о проведении товарищеского матча сборной России против Киргизии.

«Лучше играть с Киргизией, чем не играть вообще. Неважно, кто будет соперником в этих товарищеских матчах — «Спартак» или «Зенит», — заявил Игнатьев RT.

Тренер отметил, что нужно продолжать выделять тех игроков, которые будут стремиться попасть в состав сборной, им необходимо объяснить то, что сборная существует сейчас, а не когда будет снят бан.

Напомним, товарищеский матч сборной России со сборной Киргизии должен состояться 24 сентября. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться по ТВ-правам.