​Оленев рассказал о своих задачах на должности гендиректора «Химок»

Во вторник вечером «Химки» объявили о назначении Николая Оленева генеральным директором клуба. Пресс-служба подмосковного клуба привела комментарий Оленева, в котором он рассказал о своих задачах.

«Первоочередной целью является разработка долгосрочной стратегии развития клуба. Но начнём мы с главной текущей задачи: вдохнуть новую жизнь на трибуны. Нам предстоит полностью обновить формат взаимодействия с болельщиками, расширять аудиторию, искать новые направления», - высказался Оленев.

Напомним, что ранее должность генерального директора «Химок» занимал Дмитрий Ульянов.

После десяти сыгранных туров, то есть трети турнирной дистанции, «Химки» занимают 13-е место в таблице Премьер-лиги. Следующим соперником команды в чемпионате будет ЦСКА. Команды сойдутся лицом к лицу в первый день октября.

Отметим, что по ходу сезона «Химки» уже два раза меняли тренера. Сейчас с командой работает Спартак Гогниев.