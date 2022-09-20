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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов — об отстранении сборной России от Евро-2024: Это было ожидаемо

 
20 Сентября 2022 • 19:22 Комментировать

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на отстранение сборной России от чемпионата Европы-2024.

«Новость, конечно, ожидаемая. Сейчас сложная ситуация, поэтому другого, наверное, не ждал», — цитирует слова Пименова «Матч ТВ».

При этом эксперт считает, что в отстранении нет ничего критичного, хоть ситуация и неприятная, но в будущем все изменится.

Ранее РФС сообщил, что подопечные Валерия Карпина не допущены до участия в квалификации чемпионата Европы-2024.

Напомним, Пименов защищал цвета «Локомотива» с 1999 по 2006 год, а в 2002 году провел четыре матча в составе сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Руслан Пименов
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