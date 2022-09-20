Ещенко — о решении УЕФА по сборной России: «Это печально»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал отстранение сборной России от участия в чемпионате Европы-2024.

«Вообще, это печально. Наверное, так и будут играть товарищеские матчи в сборной. Придется потерпеть», — цитирует слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что смысл проводить сборы есть, футболисты должны стремиться попасть в состав команды, потому что это все-таки сборная страны.

Ранее стало известно, что Россия не допущена до участия в отборочном раунде чемпионата Европы-2024. Напомним, финальный турнир стартует 14 июня 2024 года.

Первая международная игра сборной России в этом году состоится 24 сентября против Киргизии.