Гаджиев — об отстранении сборной России: «Это было ожидаемо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на отстранение сборной России от участия в чемпионате Европы-2024.

«Это было ожидаемо, конечно. Решение УЕФА сто процентов политизированное, ничего нового тут нет», — заявил Гаджиев «РБ Спорту».

Функционер считает, что теперь многое будет зависеть от нас самих, нужно продолжать популяризовать футбол в России, потому что мы все равно вернемся и станем только сильнее, без России этот мир никуда не пойдет.

Ранее РФС сообщил о том, что национальная команда отстранена от участия в отборочном раунде чемпионата Европы-2024.