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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян высказался после отъезда из сборной России

 
20 Сентября 2022 • 18:41 Комментировать

Сильный ушиб в области колена не позволил Арсену Захаряну поработать со сборной России. Во вторник было объявлено о возвращении 19-летнего полузащитника в расположение «Динамо».

Сам Захарян дал комментарий по поводу своего отъезда из лагеря национальной сборной.

«Очень расстроился, что пришлось уехать из сборной. Для меня всегда большая радость, когда приглашают в национальную команду, тем более что у нас давно не было матчей», - высказался Захарян, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Захарян подтвердил, что травмировался при контакте с игроком «Зенита» в последнем матче Премьер-лиги, когда арбитр Сергей Карасёв даже не усмотрел нарушения правил. Захарян при этом получил жёлтую карточку за эмоции. Футболист отметил, что он был не прав, поскольку эмоции всегда нужно держать под контролем.

Наконец, Захарян выразил надежду восстановиться уже к ближайшим играм «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Арсен Захарян
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