Кавазашвили отреагировал на отстранение сборной России от Евро-2024

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал отстранение сборной России от участия в чемпионате Европы-2024.

«В РФС заблуждаются, когда думают, что УЕФА и ФИФА благосклонно отнесется к российскому футболу — снимут санкции и допустят нас до различных соревнований», — заявил Кавазашвили «Чемпионату».

Эксперт считает, что пока все не завершится, украинская федерация футбола будет выступать против допуска сборной России ко всем соревнованиям.

Ранее Российский футбольный союз сообщил, что Россия не примет участие в квалификации к чемпионату Европы, финальный турнир которого пройдет летом в 2024 году.