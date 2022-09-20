Аршавин заявил, что не удивился отстранению сборной России от Евро-2024

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об отстранении национальной команды от участия в чемпионате Европы-2024.

«А вы чего‑то другого ожидали? Сейчас не то время, чтобы надеяться на хороший исход», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, пока ситуация в Украине не закончится, во всех видах спорта никакого прогресса не произойдет.

Ранее стало известно о том, что УЕФА приняло решение отстранить сборную России от предстоящего отборочного раунда к чемпионату Европы-2024. Жеребьевка самого раунда состоится 9 октября, а финальный турнир пройдет с июня по июль в 2024 году.