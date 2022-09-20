Сборная России не будет допущена к жеребьёвке отбора на Евро-2024, которая пройдёт в Германии 9 октября. Решение УЕФА об отстранении российских клубов и сборной означает, что в ближайшие годы национальная команда сможет проводить только товарищеские игры. Перспективы клубов тоже весьма туманны – едва ли в обозримом будущем их вернут в еврокубки.

В последнее время многое говорится о возможности перехода России в азиатскую футбольную систему. На этот счёт высказался известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«В азиатских лигах нас тоже не ждут!» - написал Губерниев в телеграм-канале.