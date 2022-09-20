Смородская назвала ужасом отстранение сборной России от Евро-2024

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на отстранение сборной России от участия в чемпионате Европы-2024.

«Ужасная новость. Полное безобразие. Слезы на глазах, какой вы комментарий хотите? Что теперь делать сборной? Не знаю», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Эксперт заявила, что теперь сборную России ждут лишь товарищеские матчи, возможно, нужно будет играть с нашими топ-клубами.

Ранее стало известно, что Россия отстранена от участия в отборочном раунде к чемпионату Европы-2024 года. Также национальная команда пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре.