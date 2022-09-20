Кечинов: «Мы видим, что нас везде пытаются изолировать»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на возможное отсутствие сборной России на чемпионате Европы – 2022. Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Россия не примет участие в предстоящей жеребьевке отборочного раунда Евро-2024.

«Откуда президент УАФ может знать, будем мы там или нет? Непонятная ситуация. Мы видим, что нас везде пытаются изолировать. Что будет дальше — непонятно», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что хочется поскорее увидеть наши клубы и сборные в международных турнирах.

Напомним, жеребьевка отборочного раунда к чемпионату Европы – 2022 состоится 9 октября.