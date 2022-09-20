​Уткин отреагировал на возможное получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство и впоследствии выступать за сборную России. На эту новость отреагировал известный журналист Василий Уткин.

По словам Уткина, ему безразлично, какие цели преследуют Малком и Клаудиньо. При этом журналист отметил, что лучше, когда в страну стремятся, а не бегут из неё.

Что касается сборной России, то Уткин не понимает, зачем команде нужны эти футболисты в сегодняшних реалиях.

«Сейчас, правда, черт разберет, в каком турнире и зачем… Но это точно не бразильский, это наш сугубо вопрос. Вы как на него отвечаете? Я – недоумением», - написал Уткин в «Телеграме».