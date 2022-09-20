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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин отреагировал на возможное получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

 
20 Сентября 2022 • 15:59 Комментировать

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство и впоследствии выступать за сборную России. На эту новость отреагировал известный журналист Василий Уткин.

По словам Уткина, ему безразлично, какие цели преследуют Малком и Клаудиньо. При этом журналист отметил, что лучше, когда в страну стремятся, а не бегут из неё.

Что касается сборной России, то Уткин не понимает, зачем команде нужны эти футболисты в сегодняшних реалиях.

«Сейчас, правда, черт разберет, в каком турнире и зачем… Но это точно не бразильский, это наш сугубо вопрос. Вы как на него отвечаете? Я – недоумением», - написал Уткин в «Телеграме».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Василий Уткин Сборная России Клаудиньо Малком Филипе
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