Геркус рассказал, сколько стоит аренда «Лужников»

Некоторые свои матчи в этом сезоне «Торпедо» будет проводить в «Лужниках». Илья Геркус, который занимает должность президента московского клуба, дал комментарий по поводу стоимости аренды главной спортивной арены страны.

По словам Геркуса, стоимость аренды зависит от некоторых факторов. Например, от оказываемых услуг и посещаемости.

«Не могу сказать точные цифры, от 5 до 15 млн рублей за матч», - высказался Геркус, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в субботу, 17 сентября, «Торпедо» в «Лужниках» обыграло ЦСКА в дерби с минимальным счётом 1:0. При этом «автозаводцы» остаются на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.