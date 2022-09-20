Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус рассказал, сколько стоит аренда «Лужников»

 
20 Сентября 2022 • 14:59 Комментировать

Некоторые свои матчи в этом сезоне «Торпедо» будет проводить в «Лужниках». Илья Геркус, который занимает должность президента московского клуба, дал комментарий по поводу стоимости аренды главной спортивной арены страны.

По словам Геркуса, стоимость аренды зависит от некоторых факторов. Например, от оказываемых услуг и посещаемости.

«Не могу сказать точные цифры, от 5 до 15 млн рублей за матч», - высказался Геркус, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в субботу, 17 сентября, «Торпедо» в «Лужниках» обыграло ЦСКА в дерби с минимальным счётом 1:0. При этом «автозаводцы» остаются на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Лужники Илья Геркус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
15:47 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов заявил, что с удовольствием бы подписал Месси
15:39 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Ростов» зацепился за тройку, эти претензии надо подтверждать в дальнейшем
15:30 · Россия. Премьер-лига
Габулов: Мне очень понравился Селихов в матче «Спартак» - «Локомотив»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Широков: Захарян не является звездой
15:06 · Россия. Премьер-лига
Широков: У Бальде живот больше, чем у меня
15:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева рассказал, потребуется ли игроку ЦСКА операция
14:59 · Россия. Премьер-лига
Геркус рассказал, сколько стоит аренда «Лужников»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Широков: Был удивлён, прочитав о претензиях «Динамо» к судейству
14:44 · Россия. Первая лига
Яровинский: Шансов у «Рубина» на подписание Дзюбы практически не было
14:33 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко — об отставке Бородюка: «Это можно было предположить»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир сомневается в том, что выступления за «Арис» помогут Кокорину вернуться в сборную России
14:11 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Семака в европейских клубах никто не ждёт»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает, что сборная России может сыграть с медийной командой
13:54 · Россия. Премьер-лига
Губерниев объяснил, зачем Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство
13:53 · Россия. Премьер-лига
​Захарян уезжает из сборной России
Все новости
Рекомендуем