​Пономарёв: «Третье место для ЦСКА нормальный результат, но провал обязательно будет»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв подвел итоги десяти стартовых туров для армейцев.

- Как оцениваете третье место ЦСКА после 10 туров?

- Положительно. Нельзя же сразу выскочить на первое место. Всегда будут какие-то ошибки, как в игре с «Торпедо». Сами виноваты. И тренер тоже. Игроки много читают прессу, какие они великолепные. Это кружит голову молодым ребятам. А так пока команда занимает хорошее место, жаловаться не приходится. Армейцы в стабильном состоянии. Оборона пока в порядке, полузащита нормальная. Нападение неплохое. Появился Гайич, который прёт, как танк. Мне он нравится. Так и надо. Заболотный тоже подошел. Так что прибавка в атаке солидная. Поэтому в целом нормально, что ЦСКА занимает третье место. Команда находится недалеко от «Зенита». Провал обязательно должен быть. Это бывает у всех клубов.

- Как оцениваете игру новичков? Кто сейчас больше нравится по игре?

- Роша нравится, неплохой парень, стабильный. Видно, что он опытный. Мойзес – интересный игрок, с хорошим стартовым рывком, дистанционная скорость у него отличная. Он подключается в атаку. В обороне Мойзес надежен. И Гайич в защите тоже хорош. Эти ребята неплохо вписались в команду.

- Карраскаль в последних матчах не блещет.

- Согласен. В целом это интересный футболист, но своеобразный. Иногда он не очень хорошо играет. Все от его характера зависит. Меняют его иногда. Очевидно, что это игрок настроения.

- Многие эксперты говорят, что только ЦСКА может навязать борьбу «Зениту», или по такой игре, как с «Торпедо», это вряд ли получится?

- Рано об этом говорить, хотя команда в порядке. Жаль, что Дивеев получил травму. Правда, я не понимаю, с чего там перелом большой берцовой кости. Специально посмотрел этот эпизод. Там не было никакого стыка.

- Дивеев выбыл на три месяца. Это большая потеря для ЦСКА, учитывая проблемы в обороне?

- Очень большая. У нас в защите появился неплохой парень Виллиан Роша, как я отмечал. Возможно, он сцементирует теперь оборону. А Дивеев играет с ошибками. Причем большими. Центральный защитник не должен так играть. Но потеря это все равно большая, потому что Игорь подключается в атаку, головой снимает напряжение у себя в штрафной площадке. Пока равноценной замены ему не найти. Зайнутдинова ставят на все места, он везде может играть, но везде неважно выглядит. Это не выход из положения для ЦСКА.

- Валерий Масалитин сказал, что его тревожит факт, что сейчас у ЦСКА нет лидера, и никто не может повести за собой. Вы согласны с этим?

- Я считаю лидером Игоря Акинфеева. Полевой игрок тоже должен быть, как Вернблум. Но пока такого футболиста нет. Мойзес, Медина пока очень интеллигентные. Может, еще не освоились в нашем чемпионате. Но расстраиваться нечему. Команда не посыплется после поражения от «Торпедо». Следующий матч в Москве с «Сочи» и я уверен, армейцы их разгромят.

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- Многие не верили в успех Владимира Федотова, когда его только пригласили в ЦСКА. В чем секрет его успеха?

- Нужно иметь характер, уметь настраивать ребят, чтобы не выходили расхлябанными, как на встречу с «Торпедо». Федотов здесь немного упустил бразды правления. Футболистов нужно стегать. Это же мальчишки. 20-22 года. Мозгов еще нет. Пришел Роша, вот у него мозги давно есть и он никогда не допустит провальной игры. А остальные выходят на поле, смотрят по сторонам, как публика реагирует, красуются. Надо их все время воспитывать. Ведь только тренеры-деспоты добивались хорошего результата: Лобановский, Тарасов.

- Федотов же не такой.

- Да, не такой. Сейчас вот он задумается, как работать с этими игроками.

Елена Григорьевская