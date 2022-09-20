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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Захарян уезжает из сборной России

 
20 Сентября 2022 • 13:53 Комментировать

Полузащитник Арсен Захарян покидает лагерь сборной России. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», у 19-летнего футболиста была выявлена контузия левого колена. Из-за травмы Захарян в ближайшее время не может тренироваться и играть, поэтому он вернётся в расположение своего клуба – «Динамо».

Травму Арсен Захарян получил в игре против «Зенита», причём арбитр Сергей Карасёв не зафиксировал фол, а дал игроку «Динамо» жёлтую карточку за споры.

Напомним, что сборная России в ближайшую субботу, 24 сентября, проведёт гостевой товарищеский матч против команды Кыргызстана. В настоящий момент команда Валерия Карпина тренируется в Новогорске.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Арсен Захарян
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