​Захарян уезжает из сборной России

Полузащитник Арсен Захарян покидает лагерь сборной России. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», у 19-летнего футболиста была выявлена контузия левого колена. Из-за травмы Захарян в ближайшее время не может тренироваться и играть, поэтому он вернётся в расположение своего клуба – «Динамо».

Травму Арсен Захарян получил в игре против «Зенита», причём арбитр Сергей Карасёв не зафиксировал фол, а дал игроку «Динамо» жёлтую карточку за споры.

Напомним, что сборная России в ближайшую субботу, 24 сентября, проведёт гостевой товарищеский матч против команды Кыргызстана. В настоящий момент команда Валерия Карпина тренируется в Новогорске.