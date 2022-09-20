Яровинский считает, что Василий Березуцкий продолжит карьеру тренера

По словам спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского, экс-тренер «Краснодара» и ЦСКА Василий Березуцкий хочет продолжить карьеру специалиста.

«Я бы не хотел раскрывать планов братьев Березуцких, но уверен, что оба, а в особенности Вася, продолжат тренерскую карьеру. Я в них как в тренеров очень верю», – заявил функционер казанской команды изданию Metaratings.ru. Более того, Яровинский рассказал, что у братьев нет желания тренировать исключительно в Европе, поэтому они рассмотрят предложение коллективов из России.

Напомним, что Алексей Березуцкий был главным тренером «армейцев» на протяжении всего прошлого сезона, заняв лишь пятую строчку. Василий входил в его тренерский штаб. Оба брата были помощниками Леонида Слуцкого в нидерландском «Витессе».