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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Яровинский считает, что Василий Березуцкий продолжит карьеру тренера

 
20 Сентября 2022 • 13:39 Комментировать

По словам спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского, экс-тренер «Краснодара» и ЦСКА Василий Березуцкий хочет продолжить карьеру специалиста.

«Я бы не хотел раскрывать планов братьев Березуцких, но уверен, что оба, а в особенности Вася, продолжат тренерскую карьеру. Я в них как в тренеров очень верю», – заявил функционер казанской команды изданию Metaratings.ru. Более того, Яровинский рассказал, что у братьев нет желания тренировать исключительно в Европе, поэтому они рассмотрят предложение коллективов из России.

Напомним, что Алексей Березуцкий был главным тренером «армейцев» на протяжении всего прошлого сезона, заняв лишь пятую строчку. Василий входил в его тренерский штаб. Оба брата были помощниками Леонида Слуцкого в нидерландском «Витессе».

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Василий Березуцкий Алексей Березуцкий Олег Яровинский
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