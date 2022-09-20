В России выдано более 250 тысяч Fan ID

По информации Минцифры России, выдано уже более 250 тысяч карт болельщика после старта действия системы Fan ID.

Как сообщает пресс-служба Министерства, Карта болельщика необходима для приобретения билетов на игры РПЛ в пяти городах, а именно в Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. Со следующего года система появится на всех стадионах Российской премьер-лиги.

Напомним, что Fan ID введён для обеспечения порядка на футбольных матчах, а на реализацию проекта было выделено 773 миллиона рублей.

Из-за внедрения этой системы активные болельщики всех клубов РПЛ объявили бойкот матчей российского первенства.

