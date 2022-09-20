Марков может перейти в клуб РПЛ

Андрей Талаев, представитель российского форварда Евгения Маркова, рассказал о возможном варианте для продолжения карьеры своего клиента.

«Могу сказать, что на данный момент ведем диалог с клубом РПЛ. Посмотрим, к чему это приведет. Какой это клуб? Пока не буду говорить», — заявил агент в интервью «РБ Спорт». Напомним, что прошлым местом работы нападающего был тульский «Арсенал», который хотел понизить зарплату Маркова в три раза. Футболист успешно выиграл дело против клуба в палате по разрешению споров РФС.

В своей карьере Евгений успел примерить футболки таких клубов, как «Динамо», «Рубин», «Краснодар» и «Тосно», с которым выиграл Кубок России в 2018 году.

