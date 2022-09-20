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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов подал новый иск к Федуну на 365 миллионов рублей

 
20 Сентября 2022 • 12:03 Комментировать

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Шамиль Газизов подал новый иск к экс-владельцу «красно-белых» Леониду Федуну.

Информацию подтвердила юрист самого титулованного клуба России Татьяна Завьялова. По её словам, иск в размере 365 миллионов рублей был подан из-за упущенной Газизовым выгоды. Также Завьялова отметила, что иск к бывшему владельцу клубу о выплате 88 миллионов рублей был снят с рассмотрения в Верховном суде Башкортостана.

Напомним, что Шамиль Газизов ранее потребовал выплату компенсации, а также возвращение на должность генерального директора столичной команды, где находился с июля по декабрь 2020 года. Федун уже снял с себя полномочия по управлению «Спартаком», передав права на клуб компании «Лукойл» в самом конце лета.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Шамиль Газизов
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