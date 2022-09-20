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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зырянов отреагировал на новость о назначении в «Черноморец»

 
20 Сентября 2022 • 11:22 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» и национальной сборной России Константин Зырянов высказался насчет возможного назначения на пост главного тренера «Черноморца».

«Пока никак не прокомментирую эту новость. Со мной никто не связывался. Кто это написал? Лучше позвоните тем, кто это сказал. Пусть они раскрывают свои источники», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что в настоящий момент Константин работает в структуре «Зенита». Он является советником гендиректора «сине-бело-голубых» по вопросам молодежного футбола.

После десяти туров Премьер-лиги петербургский клуб лидирует в таблице с 4-очковым отрывом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Зырянов Черноморец Новороссийск
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