Легионер «Химок» Гбане назвал топ-игроков РПЛ

Хавбек подмосковных «Химок» Роман Мори Гбане высказался об уровне футбола в Премьер-лиге. В частности, он назвал топовых футболистов, выступающих в России.

«Уровень достаточно высокий, гораздо выше, чем в той лиге, из которой я приехал. Здесь выступают: Промес в «Спартаке», Камано в «Локомотиве». Они - это топ-уровень», - передает слова легионера «Спорт-экспресс».

21-летний ивуарийский полузащитник принял участие в десяти матчах текущего сезона чемпионата России, в которых получил две желтые карточки.

После десяти туров РПЛ «Химки» набрали восемь баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице.