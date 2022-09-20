Радимов против Клаудиньо и Малкома в сборной России

Экс-футболист, а ныне тренер второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном получении Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Здесь есть шанс, что Россию вернут в международные соревнования, и они смогут играть на уровне сборной. Мы знаем, какая конкуренция в Бразилии. Но лично я против этого», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России Малком отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в десяти встречах.

В свою очередь Клаудиньо провел семь матчей в Премьер-лиге, забил один гол и сделал два результативных паса.