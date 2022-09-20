Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов против Клаудиньо и Малкома в сборной России

 
20 Сентября 2022 • 08:43 Комментировать

Экс-футболист, а ныне тренер второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном получении Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Здесь есть шанс, что Россию вернут в международные соревнования, и они смогут играть на уровне сборной. Мы знаем, какая конкуренция в Бразилии. Но лично я против этого», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России Малком отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в десяти встречах.

В свою очередь Клаудиньо провел семь матчей в Премьер-лиге, забил один гол и сделал два результативных паса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Владислав Радимов Клаудиньо Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
09:37 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Локомотив» в сложной ситуации, никак не может найти свою игру»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Колосков поддержал решение Сазонова выступать за сборную Грузии
09:30 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев скептически относится к новости о Каррере в «Ювентусе»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Генпродюсер «Матч ТВ» оценил стоимость прав на РПЛ
09:19 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич о Сочи: «Хороший вариант для меня и город похож на мой в Черногории»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз — о переходе в «Кубань» из «Аякса»: ««Когда приземлился в аэропорт, оглянулся и подумал, что, ошибся городом!»
08:43 · Россия. Премьер-лига
Радимов против Клаудиньо и Малкома в сборной России
08:26 · Россия. Премьер-лига
Назван претендент на пост главного тренера «Ахмата»
08:13 · Россия. Премьер-лига
Колосков рассказал, есть ли конкуренты у «Зенита»
07:48 · Россия. Премьер-лига
Радимов - о поражении «Динамо»: «Оставаться в меньшинстве против «Зенита» - приговор»
07:37 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Ростов» уже в чемпионской гонке, Карпин ещё преподнесёт сюрпризы» 1
07:30 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА оценили летние трансферы клуба
07:21 · Россия. Премьер-лига
Бабаев - о поражении ЦСКА: «Болезненный, но полезный урок»
06:32 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА планирует судиться с «Вест Хэмом» за трансфер Влашича
06:07 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Щенников хочет играть за ЦСКА, а не просто получать деньги»
Все новости
Рекомендуем