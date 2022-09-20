Назван претендент на пост главного тренера «Ахмата»

Экс-главный тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев может получить работу в Российской премьер-лиге. Как информирует «Спорт-экспресс», в услугах специалиста заинтересован грозненский «Ахмат», который подыскивает нового рулевого после увольнения Андрея Талалаева.

В последнем матче чемпионата России грозненская команда на выезде отпраздновала победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:1.

После десяти сыгранных туров Премьер-лиги «Ахмат» набрал 14 баллов и располагается на восьмом месте в таблице. Следующую игру команда проведет в Фонбет Кубке России против «Ростова».