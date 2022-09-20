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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «Ростов» уже в чемпионской гонке, Карпин ещё преподнесёт сюрпризы»

 
20 Сентября 2022 • 07:37 Комментировать (1)

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов, который сейчас является наставником второй команды «сине-бело-голубых», поделился мнением об успешном старте «Ростова» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Ростовчане уже в золотой гонке. Видно, что футболисты кайфуют от игры, живут ею! Работа Карпина всегда интересна и полна сюрпризов. Которые, поверьте, еще будут!» - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

В чемпионате России команды провели десять туров. Подопечные Валерия Карпина набрали 22 очка и занимают второе место в турнирной таблице. «Ростов» отстает от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Владислав Радимов
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Комментарии (1)
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zurukukkkk
20 Сентября 2022 в 08:08
детская неожиданность- тоже ...сюрприз!..
как говорится: три неловких поворота и...
несколько туров назад дифирамбы пели спартаку,теперь ростову...о шансах
на медали( зенит не в счет) для остальных команд можно будет говорить за несколько игр до конца чнмпионата,а так- сотрясение воздуха!
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