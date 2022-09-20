Радимов: «Ростов» уже в чемпионской гонке, Карпин ещё преподнесёт сюрпризы»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов, который сейчас является наставником второй команды «сине-бело-голубых», поделился мнением об успешном старте «Ростова» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Ростовчане уже в золотой гонке. Видно, что футболисты кайфуют от игры, живут ею! Работа Карпина всегда интересна и полна сюрпризов. Которые, поверьте, еще будут!» - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

В чемпионате России команды провели десять туров. Подопечные Валерия Карпина набрали 22 очка и занимают второе место в турнирной таблице. «Ростов» отстает от лидирующего «Зенита» на четыре балла.