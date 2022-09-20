В ЦСКА оценили летние трансферы клуба

Роман Бабаев, занимающий пост генерального директора московского ЦСКА, высказался о летнем усилении команды. Ряды «армейцев» пополнили Милан Гайич, Мойзес, Виллиан Роша, Саша Зделар и Виктор Мендес.

«Новички выходят и выглядят достаточно неплохо. Это говорит о том, что первоначальную оценку можно поставить хорошую. Но это только предварительная оценка», - цитирует Бабаева издание «Известия».

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова набрали 20 очков и располагаются на третьем месте в таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть пунктов.