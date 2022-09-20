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ЦСКА планирует судиться с «Вест Хэмом» за трансфер Влашича

 
20 Сентября 2022 • 06:32 Комментировать

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался на тему невыплаты денег лондонским «Вест Хэмом» за переход хорватского полузащитника Николы Влашича. По его словам, клуб может обратиться с иском по этой ситуации.

«Пока надеемся решить проблему с помощью переговоров, но если не получится, то этот вариант не исключается. К сожалению, большого желания от английских коллег мы не видим», - приводит слова руководителя издание «Известия».

Напомним, что хавбек перебрался из ЦСКА в стан «молотобойцев» в прошлом году. Сумма трансфера составила порядка 27 миллионов евро. С Николой был подписан долгосрочный трудовой договор.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вест Хэм Никола Влашич
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