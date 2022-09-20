Агент: «Щенников хочет играть за ЦСКА, а не просто получать деньги»

Футбольный агент Сергей Пушкин, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова, высказался относительно дальнейших планов своего клиента. Ранее стало известно, что руководство клуба не станет продлевать контракт с игроком.

«Со следующей игры Щенников будет в заявке. Георгий хочет играть, а не просто сидеть и получать деньги. Он сторожил команды и хочет приносить пользу», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что 31-летний защитник является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За первую команду он выступает с 2008 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2023 года.