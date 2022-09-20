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Агент: «Щенников хочет играть за ЦСКА, а не просто получать деньги»

 
20 Сентября 2022 • 06:07 Комментировать

Футбольный агент Сергей Пушкин, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова, высказался относительно дальнейших планов своего клиента. Ранее стало известно, что руководство клуба не станет продлевать контракт с игроком.

«Со следующей игры Щенников будет в заявке. Георгий хочет играть, а не просто сидеть и получать деньги. Он сторожил команды и хочет приносить пользу», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что 31-летний защитник является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За первую команду он выступает с 2008 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников Сергей Пушкин
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