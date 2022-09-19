Ушел из жизни один из лучших защитников в истории «Зенита» Голубев

В понедельник, 19 сентября, ушел из жизни экс-футболист питерского «Зенита» Владимир Голубев. Печальную новость о кончине игрока сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

Известно, что Голубев сыграв свой первый матч в составе питерской команды в возрасте 18 лет в июле 1968 году, в поединке чемпионата СССР против «Пахтакора» (0:5). Владимир сыграл за «Зенит» всего 35 минут, выйдя на замену.

В составе питерцев Голубев провел 14 сезонов, сыграв 384 матча и забив в них семь голов. Примечательно, что бывший спортсмен был одним из самых аккуратных игроков своего времени, и, выступая за «сине-бело-голубых», не получил ни разу красну. Карточку. В составе «Зенита» он в 1980-м году стал бронзовым призером чемпионата СССР.

После того, как Голубев повесил бутсы на гвоздь, он дважды возглавлял «Зенит» в качестве тренера (1987, 1989).