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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ушел из жизни один из лучших защитников в истории «Зенита» Голубев

 
19 Сентября 2022 • 23:22 Комментировать

В понедельник, 19 сентября, ушел из жизни экс-футболист питерского «Зенита» Владимир Голубев. Печальную новость о кончине игрока сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

Известно, что Голубев сыграв свой первый матч в составе питерской команды в возрасте 18 лет в июле 1968 году, в поединке чемпионата СССР против «Пахтакора» (0:5). Владимир сыграл за «Зенит» всего 35 минут, выйдя на замену.

В составе питерцев Голубев провел 14 сезонов, сыграв 384 матча и забив в них семь голов. Примечательно, что бывший спортсмен был одним из самых аккуратных игроков своего времени, и, выступая за «сине-бело-голубых», не получил ни разу красну. Карточку. В составе «Зенита» он в 1980-м году стал бронзовым призером чемпионата СССР.

После того, как Голубев повесил бутсы на гвоздь, он дважды возглавлял «Зенит» в качестве тренера (1987, 1989).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ Владимир Голубев СССР
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