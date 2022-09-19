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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Свищев рассказал, когда состоится круглый стол по Fan ID

 
19 Сентября 2022 • 23:15 Комментировать

Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, где пройдет круглый стол по теме введения на российских стадионах системы карты болельщика – Fan ID.

Отметим, что соответствующий закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. В чемпионате России паспорта болельщиков были внедрены уже на пяти стадионах. Речь идет о Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. С декабря 2022 года система будет введена на всех футбольных аренах РПЛ.

«Круглый стол по Fan ID точно состоится – он пройдет в начале октября, в первых числах месяца», - рассказал Свищев «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Дмитрий Свищев fan id
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