Свищев рассказал, когда состоится круглый стол по Fan ID

Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, где пройдет круглый стол по теме введения на российских стадионах системы карты болельщика – Fan ID.

Отметим, что соответствующий закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. В чемпионате России паспорта болельщиков были внедрены уже на пяти стадионах. Речь идет о Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. С декабря 2022 года система будет введена на всех футбольных аренах РПЛ.

«Круглый стол по Fan ID точно состоится – он пройдет в начале октября, в первых числах месяца», - рассказал Свищев «РБ Спорт».