Перевертайло заявил, что в Киргизии переживают из-за возможного срыва матча с Россией

Главный тренер «Мурома» Евгений Перевертайло высказался о возможном срыве товарищеского матча между сборными России и Киргизии. Отметим, что его сын тренирует сборную Киргизии. Игра может не состояться из-за того, что стороны не могут договориться по ТВ-правам.

«Конечно, я разговаривал с сыном. Там большой ажиотаж перед матчем с Россией, ждут аншлага, но есть какие-то шероховатости в договоренностях, и они переживают, чтобы матч не сорвался», — цитирует слова Перевертайло «РБ Спорт».

Напомним, контрольный матч между сборными должен состояться 24 сентября. Эта встреча станет первой международной игрой для России в 2022 году.