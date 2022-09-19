Сперцян не стремится выиграть гонку бомбардиров РПЛ

Талантливый хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что не думает о победе в гонке бомбардиров РПЛ.

«У меня нет задачи выиграть гонку бомбардиров. На первом месте всегда была команда», - сказал Сперцян в беседе с Metaratings.ru.

Накануне Сперцян отличился голом в матче против подмосковных «Химок». «Краснодар» одержал победу со счётом 3:1. Всего в нынешнем сезоне у 22-летнего хавбека восемь забитых мячей в десяти встречах. В гонке бомбардиров Сперцян делит первую строчку с форвардом московского «Спартака» Куинси Промесом.

«Краснодар» после 10 туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В активе команды 20 очков.