В воскресенье «Спартак» порадовал своих болельщиков. Команда Гильермо Абаскаля обыграла «Локомотив» со счётом 1:0 в московском дерби и вернулась на тропу побед в чемпионате России.

Пресс-служба «Спартака» решила приоткрыть закулисье прошедшего дерби Москвы и опубликовала видео на канале в YouTube. На видео можно увидеть некоторые моменты, которые остались за кадром.

Напомним, что автором единственного гола в прошедшем поединке стал нападающий «Спартака» Александр Соболев.

После десяти туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.