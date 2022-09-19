​Карпин и тренеры сборной России сыграют с командой Медиалиги

Представители тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным проведут двухсторонку с командой «Наши парни» из Медиалиги. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, спарринг состоится в среду, 21 сентября, в Новогорске.

Стоит сказать, что «Наши парни» являются командой Российского футбольного союза. В первом туре Медиалиги она проиграла 2DROTS с крупным счётом 0:3.

Отметим, что Валерий Карпин в настоящий момент готовит сборную России к товарищескому матчу против Кыргызстана. Он состоится в Бишкеке в ближайшую субботу, 24 сентября.