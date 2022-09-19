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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин и тренеры сборной России сыграют с командой Медиалиги

 
19 Сентября 2022 • 18:54 Комментировать

Представители тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным проведут двухсторонку с командой «Наши парни» из Медиалиги. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, спарринг состоится в среду, 21 сентября, в Новогорске.

Стоит сказать, что «Наши парни» являются командой Российского футбольного союза. В первом туре Медиалиги она проиграла 2DROTS с крупным счётом 0:3.

Отметим, что Валерий Карпин в настоящий момент готовит сборную России к товарищескому матчу против Кыргызстана. Он состоится в Бишкеке в ближайшую субботу, 24 сентября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России медиалига Наши парни
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