Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в воскресенье Шамар Николсон лишь во второй раз в этом чемпионате попал в основной состав «Спартак». Ямаец отыграл против «Локомотива» 60 минут, команда победила со счётом 1:0.

- Я очень рад, что Шамар вышел в основе. Он сыграл хорошо, и команда выиграла дерби. Я своими глазами видел, что Соболев, Шамар и Куинси могут играть втроём очень успешно. У них 16 ударов за 60 минут матча. Форма Шамара никогда не была проблемой, он всегда готов помогать партнёрам в любой команде, где он играл. Так было в «Бойз Таун», «Домжале», «Шарлеруа» и в «Спартаке». Он в форме и мотивирован, не волнуйтесь.

- Сборная Ямайка играет во время паузы со сборной Аргентины. Шамар поедет в сборную?

- Да, он собирается поехать на эту игру.