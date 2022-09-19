​В «Сочи» прокомментировали переход Джорджевича

Лука Джорджевич, которого в России знают по выступлениям за «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив», теперь будет играть за «Сочи». В понедельник южане объявили о подписании контракта с черногорским форвардом, который в последнее время пребывал в статусе свободного агента.

Комментарий по поводу перехода Луки Джорджевича дал Дмитрий Рубашко, занимающий должность генерального директора «Сочи».

«У «Сочи» не была укомплектована линия атаки. У нас много травмированных футболистов. Я бы не сказал, что чистых номинальных форвардов у нас много. Договорились с Лукой на контракт один плюс один», - сказал Рубашко, чьи слова приводит «Чемпионат».

После трети турнирной дистанции «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч чемпионата команда проведёт в первый день октября – против «Оренбурга».