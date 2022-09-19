Юран рассказал, когда сможет вернуться к тренерской работе

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о своём будущем.

«Звонки есть. Но мне хотелось бы возглавить клуб, который не просто во что бы то ни стало хочет не вылететь сегодня. Хочется все же каких-то более творческих и интересных задач», — приводит слова Юрана Rusfootball.

Тренер выразил надежду на то, что вопрос о его будущем будет решен в самое ближайшее время, сейчас будет пауза на игры сборных, в этот период может быть закрыт вопрос о новой команде.

После десяти туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит» (26), его преследователями являются «Ростов» (22) и ЦСКА (20).