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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран рассказал, когда сможет вернуться к тренерской работе

 
19 Сентября 2022 • 18:09 Комментировать

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о своём будущем.

«Звонки есть. Но мне хотелось бы возглавить клуб, который не просто во что бы то ни стало хочет не вылететь сегодня. Хочется все же каких-то более творческих и интересных задач», — приводит слова Юрана Rusfootball.

Тренер выразил надежду на то, что вопрос о его будущем будет решен в самое ближайшее время, сейчас будет пауза на игры сборных, в этот период может быть закрыт вопрос о новой команде.

После десяти туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит» (26), его преследователями являются «Ростов» (22) и ЦСКА (20).

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран
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