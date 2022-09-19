Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Джорджевич уже в Сочи – игрок возвращается в РПЛ

 
19 Сентября 2022 • 16:55 Комментировать

Нападающий Лука Джорджевич возвращается в Российскую премьер-лигу, где ранее он уже представлял «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Уже сегодня, 19 сентября, черногорский футболист подпишет контракт с «Сочи», о чём на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

По данным источника, 28-летний Джорджевич уже прибыл в Сочи. Он согласовал условия контракта, и теперь сторонам остаётся уладить последние формальности.

В последние месяцы Лука Джорджевич пребывал в статусе свободного агента, что и позволяет «Сочи» подписать футболиста уже после закрытия летнего трансферного окна в России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
17:47 · Россия. Премьер-лига
Хомуха прокомментировал решение Сазонова выступать за сборную Грузии
17:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Кутепова рассказал, когда игрок будет в оптимальной форме
17:15 · Россия. Премьер-лига
Орещук — о выборе Сазонова: «Для сборной России — это не потеря»
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Джорджевич – игрок «Сочи» официально
16:56 · Россия. Премьер-лига
Валуев — о словах Петракова: Оставлять без реакции такое не надо
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Джорджевич уже в Сочи – игрок возвращается в РПЛ
16:54 · Россия. Премьер-лига
Марк Коста — о товарищеском матче России и Венгрии: «Я был бы рад видеть такую встречу»
16:48 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» назначат генерального директора на днях
16:42 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что Соболеву нужно поговорить с психологом 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что Сазонов выбрал сборную Грузии, потому что хочет играть в Европе
16:26 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Не должно быть того, что сейчас происходит в «Локомотиве»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Уткин выделил афишу матча Медиалиги «Наши парни» - «Козлы»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что суета помешала «Спартаку» обыграть «Локомотив» с более крупным счётом эксклюзив
16:17 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз не верит, что Сперцян сможет превзойти Мхитаряна
16:15 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» по делу победил «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем