​Джорджевич уже в Сочи – игрок возвращается в РПЛ

Нападающий Лука Джорджевич возвращается в Российскую премьер-лигу, где ранее он уже представлял «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Уже сегодня, 19 сентября, черногорский футболист подпишет контракт с «Сочи», о чём на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

По данным источника, 28-летний Джорджевич уже прибыл в Сочи. Он согласовал условия контракта, и теперь сторонам остаётся уладить последние формальности.

В последние месяцы Лука Джорджевич пребывал в статусе свободного агента, что и позволяет «Сочи» подписать футболиста уже после закрытия летнего трансферного окна в России.