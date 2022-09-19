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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Химки» назначат генерального директора на днях

 
19 Сентября 2022 • 16:48 Комментировать

На днях «Химки» назначат и объявят имя нового генерального директора клуба. Об этом рассказал Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет подмосковного клуба.

По словам Терюшкова, которые приводит на своих страницах sport24, назначение ожидается во вторник или среду.

В начале сентября Дмитрий Ульянов подтвердил, что покидает пост генерального директора «Химок» и передаёт дела.

После десяти туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть располагаются в зоне переходных игр. Следующий матч чемпионата «Химки» проведут в первый день октября – против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков
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