​«Химки» назначат генерального директора на днях

На днях «Химки» назначат и объявят имя нового генерального директора клуба. Об этом рассказал Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет подмосковного клуба.

По словам Терюшкова, которые приводит на своих страницах sport24, назначение ожидается во вторник или среду.

В начале сентября Дмитрий Ульянов подтвердил, что покидает пост генерального директора «Химок» и передаёт дела.

После десяти туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть располагаются в зоне переходных игр. Следующий матч чемпионата «Химки» проведут в первый день октября – против ЦСКА.