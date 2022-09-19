Уткин выделил афишу матча Медиалиги «Наши парни» - «Козлы»

Во втором туре набирающей популярность Медиалиги лицом к лицу сойдутся команды «Наши парни» и «Козлы». Известный журналист Василий Уткин отметил столь необычную афишу.

«В следующем туре МФЛ афиша пятничного матча выглядит эпично: «Наши Парни» - «Козлы», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Популярности Медиалиги способствует участие в проекте известных личностей, причём не только из футбольного мира. Также лига привлекла к себе внимание за счёт подвигов 2DROTS и «Амкала» в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России. Команды смогли выбить из соревнования по несколько профессиональных клубов.