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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин выделил афишу матча Медиалиги «Наши парни» - «Козлы»

 
19 Сентября 2022 • 16:23 Комментировать

Во втором туре набирающей популярность Медиалиги лицом к лицу сойдутся команды «Наши парни» и «Козлы». Известный журналист Василий Уткин отметил столь необычную афишу.

«В следующем туре МФЛ афиша пятничного матча выглядит эпично: «Наши Парни» - «Козлы», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Популярности Медиалиги способствует участие в проекте известных личностей, причём не только из футбольного мира. Также лига привлекла к себе внимание за счёт подвигов 2DROTS и «Амкала» в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России. Команды смогли выбить из соревнования по несколько профессиональных клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин медиалига
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