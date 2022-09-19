​Соболев высказался о том, что его считают нетехничным игроком

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался по поводу мнений о том, что он является нетехничным футболистом.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» обыграл «Локомотив» в дерби со счётом 1:0 благодаря голу Соболева.

- Некоторые говорят: «Соболев – нетехничный футболист», но у тебя уже два гола таких красивых. Что скажешь?

- Может, я действительно нетехничный, просто так получается, - ответил Соболев с улыбкой.

Также форвард заявил, что соскучился по сборной России.

- Конечно, скучал по сборной. Хотел увидеть всех ребят. Рад, что снова здесь, - сказал футболист. Видео было опубликовано на канале сборной России в YouTube.