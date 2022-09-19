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​Губерниев посоветовал «Спартаку» искать спортивного директора на вокзалах

 
19 Сентября 2022 • 15:27 Комментировать

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу поиска «Спартаком» специалиста на должность спортивного директора.

«Мне кажется, что «Спартак» не там ищет сотрудников. Всегда можно попробовать поискать в бакалейных лавках, на вокзалах, в приютах. Наверняка найдутся люди, которые отличат Селихова от Максименко», - высказался Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что назначение на должность спортивного директора клуба должно произойти в конце сентября. Этот пост остаётся вакантным уже больше года – в августе 2021 года его не без скандала оставил Дмитрий Попов.

После десяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев
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