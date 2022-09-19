​Губерниев посоветовал «Спартаку» искать спортивного директора на вокзалах

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу поиска «Спартаком» специалиста на должность спортивного директора.

«Мне кажется, что «Спартак» не там ищет сотрудников. Всегда можно попробовать поискать в бакалейных лавках, на вокзалах, в приютах. Наверняка найдутся люди, которые отличат Селихова от Максименко», - высказался Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что назначение на должность спортивного директора клуба должно произойти в конце сентября. Этот пост остаётся вакантным уже больше года – в августе 2021 года его не без скандала оставил Дмитрий Попов.

После десяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.