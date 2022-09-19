Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на интерес «Ювентуса» к Массимо Каррере.

«Сейчас рано и нельзя об этом говорить. Я не могу оценивать, справится ли он в «Ювентусе». Он просто один из кандидатов, я не думаю, что он сможет справиться с такой работой. У него и опыта нет… «Ювентусу» надо и Серию А, и Лигу чемпионов выигрывать. Но в Италии специфический чемпионат. Каррера всё-таки работал полтора года в «Спартаке». А если шанс дают, то надо пробовать, видимо, агенты у него хорошие, продвигают его», — сказал Гладилин.

Напомним, утром, 19 сентября, в итальянских СМИ появилась информация о том, что «Ювентус» рассматривает кандидатуру Массимо Карреры на пост главного тренера команды. В настоящее время командой руководит Массимилиано Аллегри.