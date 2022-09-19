​Стало известно, почему Сазонов решил играть не за Россию, а за Грузию

Защитник «Динамо» Саба Сазонов получил приглашения в молодёжные сборные России и Грузии. Футболист сделал выбор в пользу грузинской команды.

Как сообщает журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс», представители сборной Грузии опередили РФС и раньше достигли договорённости с Сазоновым. Футболист дал согласие представлять на международной арене Грузию, и лишь после этого он получил приглашение в молодёжную сборную России.

20-летний Саба Сазонов в сезоне 2022/2023 провёл за «Динамо» 10 официальных матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.