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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, почему Сазонов решил играть не за Россию, а за Грузию

 
19 Сентября 2022 • 15:12 Комментировать

Защитник «Динамо» Саба Сазонов получил приглашения в молодёжные сборные России и Грузии. Футболист сделал выбор в пользу грузинской команды.

Как сообщает журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс», представители сборной Грузии опередили РФС и раньше достигли договорённости с Сазоновым. Футболист дал согласие представлять на международной арене Грузию, и лишь после этого он получил  приглашение в молодёжную сборную России.

20-летний Саба Сазонов в сезоне 2022/2023 провёл за «Динамо» 10 официальных матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Молодёжная сборная Грузии Молодёжная сборная России Саба Сазонов
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