​В Первой лиге уже ждут «Локомотив»

«Локомотив» провалил первую треть турнирной дистанции чемпионата России сезона 2022/2023. Набрав всего девять очков в десяти турах, команда занимает 12-е место в таблице. Зона вылета совсем рядом, и в пресс-службе Первой лиги не упустили возможности пошутить на этот счёт. В своём телеграм-канале она опубликовала короткое видео. По сюжету Первая лига стучит в дверь «Локомотива». В ролике также видно текущую турнирную таблицу РПЛ.

«Следующая станция – лучшая лига мира?» - говорится в подписи к видео.

В настоящий момент чемпионат России уходит на паузу, связанную с матчами национальных сборных.